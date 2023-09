ATP/WTA: Häufige Verletzungen - Vasek Pospisil mahnt Spielerorganisationen umzudenken

In den letzten Jahren häufen sich bei den Tennisprofis schwere Verletzungen an Handgelenken, Ellenbogen und Schulter. Vasek Pospisil macht neue Bodenbeläge und Bälle dafür verantwortlich.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 17:01 Uhr

© Getty Images Vasek Pospisil sieht die Spielervereinigungen ATP und WTA in der Pflicht, wenn es um Verletzungsvermeidung bei den Profis geht

Der kanadische Tennisprofi Vasek Pospisil wendet sich bezüglich eines wichtigen Themas zu Wort, das sowohl Profis bei den Damen als auch bei den Herren betrifft. Denn in den letzten Jahren sind die Anzahl der Verletzungen bei den Profis besonders in den Bereichen Handgelenk, Schulter und Ellenbogen deutlich angestiegen. Traurige Beispiele dafür sind unter anderem Dominic Thiem, Kei Nishikori oder ganz aktuell auch Julia Grabher.

Auch Pospisil selbst musste sich Zeit seiner bereits 16 Jahre langen Profi-Karriere immer wieder mit mehr oder weniger schweren Verletzungen herumschlagen - lag der 33-Jährige einst an ATP-Position 25 ist der Nordamerikaner in den letzten Jahren bis auf Rang 192 abgestürzt. Und der Schützling von Frank Dancevic hat immerhin drei Einzel- und sieben Doppel-Titel auf seinem Haben-Konto. Größter Erfolg: Wimbledon-Champion 2014 an der Seite des US-Amerikaners Jack Sock.

"Es zerstört unsere Körper"

Nun nimmt Pospisil die ATP und die WTA in die Pflicht, die seiner Meinung nach an der Misere Schuld haben: "Vor einigen Jahren gab es Diskussionen darüber, dass ATP und WTA das Spiel verlangsamen wollten, um den Fans längere Ballwechsel bieten zu können. Seitdem sind die Bälle deutlich schwerer geworden und - Überraschung, Überraschung - es zerstört unsere Körper."

Praktisch jeder Spieler, mit dem er gesprochen habe, fühle dasselbe: "Ich habe nie mehr Handgelenks-, Ellenbogen- und Schulterverletzungen in den Umkleidekabinen gesehen als jetzt. Wenn diese Änderungen an den Bällen nicht wieder umgekehrt werden, wird es nur noch schlimmer werden. Bitte beginnt zuzuhören, ATP und WTA. Spielerverletzungen sind auch für euch schlecht."