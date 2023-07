tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP/WTA Hamburg: Alexander Zverev eröffnet Heim-Turnier gegen Alex Molcan

Bereits vor beendeter Qualfikation stehen bei den Hamburg European Open sowohl fünf deutsche Herren als auch fünf deutsche Damen im Hauptfeld. ServusTV übertragt ab Montag 13:00 live.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2023, 16:11 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Hamburg zum Auftakt auf den Slowaken Alex Molcan

Die Tableaus für die Herren- und Damen-Wettbewerbe bei den Hamburg European Open sind fixiert. Am Samstagmittag wurden die Auftaktgegner sowohl für die internationalen Topstars, als auch für die heimischen Vertreter:innen verkündet. Großteils gibt es durchaus machbare Aufgaben für die deutschen Starter:innen, lediglich Yannick Hanfmann und Eva Lys müssen gleich zu Beginn ihr bestes Tennis auspacken, um zu reüssieren.

Zunächst der Blick zum ATP-World-Tour-500-Event: Topfavorit Casper Ruud (Norwegen) trifft zum Auftakt auf den Sandplatzspezialisten Sebastian Baez aus Argentinien, als erster gesetzter Kontrahent könnte im Viertelfinale der Turnier-Achte Miomir Kecmanovic aus Serbien warten. Die russische Nummer zwei Andrey Rublev bekommt es mit dem Spanier Bernabe Zapata Miralles zu tun. Bei einem Sieg könnte der Kempener Daniel Altmaier warten, der zunächst den französischen Altmeister Richard Gasquet aus dem Weg räumen muss.

Deutsche Duelle bei Herren und Damen

Der an vier gereihte Lokalmatador Alexander Zverev startet gegen den Slowaken Alex Molcan, um in einem möglichen Achtelfinale auf den Sieger der heimischen Wildcard-Duellanten Maximilian Marterer und Rudolf Molleker zu stoßen. Ebenfalls in der Hansestadt vertreten ist, wie oben bereits erwähnt, Yannick Hanfmann, der zu Beginn gleich mit der Nummer fünf Francisco Cerundolo (Argentinien) die Kräfte messen darf.

Beim WTA-Tour-250-Turnier sind fünf Spielerinnen des DTB am Start: Hart erwischt hat es eben Eva Lys, die mit der zweitgesetzten Ägypterin Mayar Sherif das auf dem Papier schwierigste Auftaktlos gezogen hat. Die weiteren Erstrunden-Duelle mit deutscher Beteiligung: Noma Noha Akugue (WC) - Laura Pigossi (Brasilien), Ella Seidel (Wildcard) - Jule Niemeier, Tamara Korpatsch - Maria Carle (Argentinien). Topgesetzt ist die Kroatin Donna Vekic.

Für die österreichischen Tennisfans interessant: Die an fünf gereihte Vorarlbergerin Julia Grabher fordert im ersten Schritt eine Qualifikantin. Im Fall des Falles könnte diese sogar Sinja Kraus heißen, die ihre Auftaktpartie in der Vorausscheidung gegen Julia Middendorf gewonnen hat.

Nicht vergessen: ServusTV überträgt ab Montag live aus Hamburg.

Hier das Herren-Einzel-Tableau aus Hamburg.

Hier das Damen-Einzel-Tableau aus Hamburg.