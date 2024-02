ATP/WTA: Jelena Ostapenko kurz vor Rückkehr in die Top 10

Während es diesen Montag in den Top-Positionen des ATP-Rankings keine Bewegungen gab, schleicht sich Linz-Siegerin Jelena Ostapenko heimlich an die Top 10 in der Damen-Weltrangliste heran.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 13:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Jelena Ostapenko steht kurz vor dem Wiedereintritt in die Top 10 des Damen-Rankings

Mit diesem Montag tauschten bei den Damen die Linz-Siegerin Jelena Ostapenko und die Tschechin Barbora Krejcikova die Plätze - der Lettin fehlen nur noch lausige 47 Zähler, um wieder in die Top 10 des Damen-Tennis zurückzukehren. Linz-Finalistin Ekaterina Alexandrova betritt mit Rang 19 auch wieder die WTA-Top-20.

Im hinteren Feld gelang der 19-jährigen Diana Shnaider eine eindrucksvolle Steigerung - mit dem Turniersieg beim 250er-Event in Hua Hin (Thailand) klettert die Russin 35 Plätze auf Rang 73. Deutschlands Nummer eins bleibt Tatjana Maria, wenngleich die Bad Saulgauerin fünf Positionen auf Rang 49 abrutschte. Erfreulich: Jule Niemeier ist mit einem Plus von 19 Plätzen und aktuell Position 140 wieder zurück in Richtung Top 100. Die Schweiz ist mit der schwangeren Belinda Bencic auf Rang 22 noch in den Top 30 vertreten.

In der vergangenen Woche war im Herren-Tennis fast der komplette Fokus auf den Davis Cup gerichtet. Mit dem ATP-World-Tour-250-Event in Montpellier gab es nur ein Event auf der großen Herren-Tour. Dementsprechend hat sich bei den Top-Positionen im ATP-Computer auch wenig bis gar nichts getan. Klar, Alexander Bublik schafft mit dem Turniersieg in Südfrankreich eine Verbesserung um vier Plätze nach vorne auf Rang 23, Finalist Borna Coric macht von Position 37 einen Satz auf Platz 31 - weltbewegend ist das alles allerdings nicht.

Alexander Zverev bleibt aus deutscher Sicht mit Rang sechs selbstverständlich das Maß aller Herrentennis-Dinge. Jan-Lennard Struff fällt um eine Position auf Platz 25. Die Eidgenossen haben mit Stan Wawrinka auf Rang 57 und Dominic Stricker auf Position 96 weiterhin zwei Spieler in den Top 100.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste.

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste.