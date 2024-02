ATP Montpellier: Alexander Bublik schnappt sich 4. ATP-Titel

Der für Kasachstan spielende Russe Alexander Bublik besiegte im Endspiel des ATP-World-Tour-250-Turniers in Montpellier den Kroaten Borna Coric in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2024, 21:44 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik besiegte im Endspiel des ATP-World-Tour-250-Turniers in Montpellier Borna Coric in drei Sätzen

Enfant terrible Alexander Bublik hat sich im französischen Montpellier den Turniersieg geholt. Der 26-Jährige besiegte im Finale den Kroaten Borna Coric nach 2:18 Stunden mit 5:7, 6:2, 6:3. Es ist der gesamt vierte Titel des für Kasachstan spielenden Russen. Borna Coric muss hingegen weiter auf seinen vierten vollen Erfolg warten - zuletzt konnte der 27-Jährige 2022 den Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati einfahren.

Bublik hatte auf dem Weg ins Finale durchaus namhafte Kontrahenten aus dem Wettbewerb genommen. Nach einem Freilos in Runde eins, stand der Ostslawe im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov praktisch schon vor dem Aus, rettete sich aber mit einem 1:6,-7:6-(13),-6:3-Erfolg in die Runde der letzten Acht. Landsmann Alexander Shevchenko hatte dort mit 4:6, 6:3, 6:4 das Nachsehen. In der Vorschlussrunde setzte sich Bublik gegen Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:4, 6:4 durch.

Der gebürtige Russe zeigte sich in der Turnierwoche in Südfrankreich also als wahrer Comeback-Spieler - nicht nur, dass Bublik jeweils über drei Sätze gehen musste, verlor er auch in jedem Match den ersten Satz, ehe er gandenlos zurückschlug. Bublik lässt nun das Hallen-Hartplatzturnier in Marseille aus und wird ab 12. Februar beim 500er-Event in Rotterdam aufschlagen - Coric hat selbiges vor.

