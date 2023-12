ATP Queen's: Auch Jamie Murray ist nun Turnierdirektor

Jamie Murray reiht sich in die prominente Riege an Turnierdirektoren ein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 15:00 Uhr

© Getty Images

Jamie Murray nämlich wird neuer Turnierdirektor des Rasenevents in Queen's.

Das gab das legendäre Turnier im Vorfeld von Wimbledon gestern bekannt.

Der Doppelexperte wird die Rolle gemeinsam mit Ex-Spielerin Laura Robson ausfüllen, so heißt es. Man wolle damit britische Spielerinnen und Spieler dabei unterstützen, ihre Rollen außerhalb des Courts im Rahmen ihrer Entwicklung zu finden.

Murray werde seine Karriere aber fortsetzen und eben nur in der Woche des Turniers eine Pause einlegen.

"Es ist eine große Ehre für mich, von der LTA die Möglichkeit zu erhalten, mit dem Veranstaltungsteam an einem so prestigeträchtigen und angesehenen Turnier zu arbeiten und die Entwicklung und das Wachstum der Cinch Championships zu unterstützen. Wie die meisten Leute wissen, habe ich ein echtes Interesse an der Veranstaltungsseite des Geschäfts, nachdem ich als Turnierdirektor der Murray Trophy begonnen und zuletzt das Battle of the Brits organisiert habe, um den Spielern und Fans, die teilnehmen, das bestmögliche Erlebnis zu bieten", wird Murray zitiert.

Murray ist damit ein weiterer noch aktiver Spieler, der als Turnierdirektor beginnt - vor ihm waren das unter anderem Tommy Haas (Indian Wells) und Feliciano Lopez (Madrid). Haas und Lopez haben ihre Karrieren aber mittlerweile beendet.