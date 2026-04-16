Auch Jamie Murray sagt "Bye-bye"

Mit Jamie Murray hat sich auch der Bruder von Andy Murray vom Tennissport zurückgezogen. Erfolgreich war Jamie vor allem im Doppel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 20:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Judy Murray kann mit stolz auf ihre Jungs zurückblicken: Der eine war die Nummer 1 im Einzel (Andy), der andere im Doppel (Jamie). Während Andy Murray bereits 2024 seinen Abschied vom Tennis verkündet hat (nach seinem Beinahe-Abschied 2019 war er ja mit künstlicher Hüfte zurückgekehrt), gab nun auch sein älterer Bruder Jamie seinen Rücktritt bekannt.

“Meine Tenniskarriere geht nach 36 Jahren zu Ende. Ich schätze mich sehr glücklich und privilegiert für all die wunderbaren Erfahrungen, die mir dieser großartige Sport beschert hat”, schrieb Murray am Mittwoch auf Instagram. “Danke an Mama, Papa, Andy, Ale, Alan, Louis und Thomas für all eure unglaubliche Unterstützung, euren Einsatz und eure Opfer während meiner gesamten Karriere, die es mir ermöglicht haben, im Tennis alles zu erreichen, was ich erreichen konnte."

Er freue sich nun darauf, in die reale Welt einzutreten.

Jamie Murray - Doppelspezialist

Murray gewann zwei Grand-Slam-Turniere im Doppel (Australian Open, US Open 2016, jeweils mit Bruno Soares), dazu fünf Majors im Mixed (Wimbledon 2007 mit Jelena Jankovic, Wimbledon und US Open 2017 mit Martina Hingis sowie die US Open 2018 und 2019 mit Bethanie Mattek-Sands). Neun Wochen lang stand er auf Platz 1 im Doppel-Ranking. Mit Großbritannien holte er zudem 2015 den Davis Cup.

Mit Bruder Andy hatte er 2024 dessen letztes Match gespielt - ein Doppel in Wimbledon.

Im Einzel versuchte sich Jamie nicht allzulange - Platz 834 im Mai 2006 war hier das Höchste der Gefühle.