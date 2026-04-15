ATP München: Der Friedhof der (Doppel-)Stars - Krawietz/Pütz, Erler/Miedler out

Der dritte Tag beim ATP-Tour-500-Turnier in München brachte den besten Doppelpaaren aus Deutschland und Österreich kein Glück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 17:16 Uhr

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© privat/tennisnet Der Court 1 in München war am Mittwoch sehr gut besucht

Am mittleren Mittwochnachmittag herrschte auf dem Court 1 eine Stimmung, wie man sie bis 2024 spätestens ab dem Viertelfinale im Einzel erleben konnte: Fast volle Tribünen mit fans, die den heimischen Heroen den letzten Push in Richtung Sieg geben. Profiteure davon vor allem: Kevin Krawietz und Tim Pütz. Wenn auch nur in atmosphärischer Sicht. Denn sportlich mussten sich die Champions aus Monte-Carlo schon in Runde eins verabschieden.

„KraPütz“ hatten mit Yuki Bhambri und Michael Venus kein einfaches Los erwischt, im Doppel hängt in der Regel alles von ganz wenigen Punkten ab. Bhambri/Venus gewannen den ersten Satz mit 7:5, im zweiten schlug Pütz bei 5:3 zum Ausgleich auf, verlor aber sein Service. Das Tiebreak ging von Beginn an in die falsche Richtung, es sei denn, man war auf der Seite der Außenseiter aus Indien und Neuseeland. Endstand: 7:5 und 7:6 (2) für Venus und Bhambri.

Schnaitter und Wallner gewinnen

Davor mussten sich zwei ehemalige München-Champions verabschieden, nämlich Lucas Miedler und Alexander Erler. Die beiden Österreicher haben ja erst vor kurzem wieder zusammen gefunden, gegen Jan Zieliniski und Luke Johnson verloren sie aber mit 4:6, 7:6 (2) und 6:10.

Die einzige Erfolgsmeldung aus deutschsprachiger Sicht gab es im ersten Match auch Court 1. Da gewannen Mark Wallner und Jakob Schnaitter gegen Sander Arends und David Pel nämlich mit 7:5, 3:6 und 10:6. Schnaitter/Wallner, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt haben, treffen nun im Viertelfinale auf auf die Lucky Loser Petr Souza und Bart Stevens. Es ist wirklich alles ganz eng beisammen im Doppel.

Hier das Doppel-Tableau in München



