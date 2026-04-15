ATP München: Joao Fonseca rauscht ins Viertelfinale

Joao Fonseca hat bei seinem ersten Antreten beim ATP-Tour-500-Turnier in München auf beeindruckende Art das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 13:18 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca steht in München im Viertelfinale

Joao Fonseca steht als erster Spieler im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München. Der Brasilianer, der erst gestern Alejandro Tabilo bezwingen konnte, schlug im ersten Match am Mittwoch den Franzosen Arthur Rinderknech mit 6.3 und 6:2. Nächster Gegner wird entweder Ben Shelton oder Alexander Blockx sein.

Vorjahrefinalist Shelton und Blockx bestreiten die zweite “volle” partie auf dem Center Court. Zunächst setzten Stefanos Tsitsipas und Fabian Marozsan ihr gestern wegen Dunkelheit unterbrochenes Match fort. Und zwar beim Spielstand von 2:2 im dritten Satz.

Turnierfavorit Alexander Zverev, der gestern gegen Miomir Kecmanovic am Rande einer Niederlage wandelte, trifft morgen auf den Kanadier Gabriel Diallo.

Hier das Einzel-Tableau in München