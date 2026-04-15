Alles für Sinner? Brüsseler Hallenturnier wird Italiens Wimbledon

Die deutschen ATP-Rasenturniere in Stuttgart und Halle/Westfalen bekommen als Wimbledon-Vorbereitungswettbewerbe ab 2028 zusätzliche Konkurrenz aus Italien.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 09:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Der Italienische Tennisverband hätte Jannik Sinner sicherlich gerne auf Rasen dabei

Der italienische Verband FITP hat nach Angaben seines Präsidenten Angelo Binaghi die Lizenz des bisherigen Hallenturniers der 250er-Kategorie von Brüssel gekauft und will damit in zwei Jahren kurz nach den French Open das erste Rasen-Event im Heimatland des Weltranglistenersten Jannik Sinner ausrichten.

"Da derzeit kein Klub in Italien über Rasenplätze verfügt, weiß ich noch nicht, wo es stattfinden wird, wir haben noch Zeit, aber aus klimatischen Gründen wird es in der zweiten Juni-Woche nach Roland Garros ausgetragen, wahrscheinlich im Norden Italiens", sagte Binaghi bei einem Medientermin im Vorfeld de ATP-Masters in Rom (5. bis 17. Mai). Zum Kaufpreis für die Lizenz, der bis Mitte Mai an die spanische Tennium-Gruppe überwiesen werden muss, machte der FITP-Chef keine Angaben.

Außerhalb der klassischen Wimbledon-Vorbereitungsturniere in England finden derzeit im Juni lediglich in drei weiteren Ländern ATP-Events als Warmup für das wichtigste Turnier der Welt statt. Abgesehen von Stuttgart und Halle bieten auch das niederländische 's-Hertogenbosch sowie die spanische Sonneninsel Mallorca den Profis Möglichkeiten zur Eingewöhnung auf Rasen an.