ATP München: Shelton fixiert Viertelfinal-Kracher gegen Fonseca

Ben Shelton ist mit einem hart erkämpften Zwei-Satz-Erfolg gegen Alexander Blockx ins Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München eingezogen. Dort geht es am Freitag gegen Joao Fonseca.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 15:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton steht in München erneut im Viertelfinale

Wäre da nicht auch noch Alexander Zverev im 32er-Raster in München vertreten, dann könnte man fast von einem vorgezogenen Endspiel am Freitag in München sprechen. Denn da treffen Joao Fonseca und Ben Shelton, zwei der aufregendsten jungen Spieler auf der Tour, im Viertelfinale aufeinander.

Fonseca hatte im ersten Match mit Arthur Rinderknech des Mittwochs allerdings deutlich weniger Probleme als Shelton mit Alexander Blockx. Der junge Belgier spielte die meiste Zeit auf Augenhöhe mit - und hatte auch Chancen auf einen Entscheidungssatz. Letztlich gewann Shelton aber mit 6:4 und 7:6 (8).

Zverev morgen gegen Diallo

Zwischen den beiden Partien von Fonseca und Shelton hatten Fabian Marozsan und Stefanos Tsitsipas ihr gestern unterbrochenes Match zu Ende gespielt. Mit dem besseren Ende für den Ungarn, der mit 3:6, 7:6 (5) und 6:4 gewann. Marozsan spielt morgen im Achtelfinale gegen Denis Shapovalov.

Am Donnerstag werden auch zwei Deutsche um ihren Viertelfinal-Platz spielen. Zum einen eben Titelverteidiger Alexander Zverev, der auf Gabriel Diallo trifft. Und auch Daniel Altmaier hat gegen Alex Molczan die Chance auf einen Platz unter den letzten acht.

Hier das Einzel-Tableau in München



