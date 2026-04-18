ATP Barcelona: Fils und Rublev mit Comeback-Siegen ins Finale

Arthur Fils und Andrey Rublev bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona. Beide Finalisten mussten im Halbfinale ein Comeback hinlegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 18:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils trifft morgen in Barcelona auf Andrey Rublev

Das starke Comeback-Jahr von Arthur Fils könnte morgen in Barcelona eine erste Krönung erfahren: Nachdem der Franzose nämlich in Indian Wells bis ins Viertelfinale (Niederlage gegen Alexander Zverev) und in Miami bis ins Halbfinale (Niederlage gegen Jiri Lehecka) vorgedrungen war, steht er nun im Endspiel von Barcelona. Im Halbfinale am Samstag gewann der Schützling von Goran Ivanisevic gegen den aufstrebenden Spanier Rafael Jodar mit 3:6, 6:3 und 6.2.

Für Arthur Fils steht der vierte Karriere-Titel auf dem Spiel. Bislang konnte er sich in Lyon (2023), Hamburg und Tokio (jeweils 2024) durchsetzen.

Der einzige Spieler, der da noch etwas dagegen haben könnte, ist Andrey Rublev. Auch der Russe verlor in seinem Vorschlussrunden-Match den erste Satz, gewann danach aber gegen Hamad Medjedovic einigermaßen sicher mit 3:6, 6:2 und 6:2.

Fils und Rublev haben bislang zweimal gegeneinander gespielt. Anfang der Saison 2024 gewann Rublev in Hongkong, im vergangenen Jahr revanchierte sich Arthur Fils in Monte-Carlo.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona