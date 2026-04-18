ATP München: Shelton erneut im Finale, morgen gegen Cobolli

Ben Shelton und Flavio Cobolli werden morgen das Endspiel beim ATP-Tour-500-Turnier in München bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 17:18 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton spielt morgen erneut im Endspiel von München um den Titel

Ben Shelton steht wie schon 2025 im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in München. Der US-Amerikaner gewann gegen Überraschungsmann Alex Molcan mit 6:3 und 6:4. Vor Jahresfrist hatte Shelton ja seine erste Chance auf den Titel bei den BMW Open - blieb da aber gegen Alexander Zverev chancenlos.

Der allerdings wird morgen nicht der Gegner sein. Denn Zverev musste sich Flavio Cobolli erstaunlich deutlich mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben. Der Italiener lieferte dabei eine starke Leistung, vor allem mit dem Aufschlag. Zverev dagegen klagte nach dem Match über eine gewisse Müdigkeit, nachdem er in den letzten Wochen viel Tennis gespielt hatte.

Shelton hatte lediglich am Ende leichte Probleme mit Molca. Denn der Slowake wehrte die ersten beiden Matchbälle ab. Mit der dritten Chance zog Shelton aber ins Finale ein. Und hat damit die Aussicht auf den zweiten 500er-Titel des Saison. Den ersten hatte er in Dallas geholt.

Aber auch Cobolli hat in dieser Kategorie 2026 schon reüssiert: In Acapulco gewann er im Finale gegen Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in München



