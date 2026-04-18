Becker und Stich bei Gedenkfeier für Pilic

In Anwesenheit aller deutschen Davis-Cup-Sieger hat der MTTC Iphitos beim ATP-Turnier in München des im September verstorbenen Niki Pilic gedacht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 18:18 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Carl-Uwe Steeb, Michael Stich, Boris Becker, Eric Jelen, Marc-Kevin Goellner, Bernd Karbacher und Patrik Kühnen am Samstag in München

"Für uns war Niki mehr als ein Coach", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen stellvertretend für seine ehemaligen Mitspieler Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen und Marc-Kevin Goellner über den ehemaligen Kapitän der Mannschaft.

Die glorreichen sieben waren erkennbar ergriffen und hatten teilweise Tränen in den Augen. "Du wirst immer unser Coach bleiben", schloss der 60 Jahre alte Kühnen seine kurze Ansprache auf dem Centre Court. Pilic war selbst jahrelang auch Direktor des ATP-Turniers in München gewesen. Deutschland hatte er 1988, 1989 und 1993 zum Davis-Cup-Titel geführt. Pilic, der 86 Jahre alt wurde, gilt auch als Entdecker und Förderer von Novak Djokovic.

Kühnen, einer der Nachfolger von Pilic als Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams, würdigte Pilic auch "als Mensch" und betonte: "Er hat uns glauben gemacht, dass wir große Dinge erreichen können." Mit einem Schmunzeln ergänzte er an Becker und Stich gerichtet: "Ich darf auch sagen, dass eine Goldmedaille im Doppel von Barcelona nie nach Deutschland gekommen wäre, wenn Niki nicht seine besonderen Fähigkeiten ausgespielt hätte."