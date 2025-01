Auch US Open strecken Hauptfeld auf 15 Tage

Das Hauptfeld der US Open in New York wird in diesem Jahr erstmals über 15 Turniertage ausgetragen. Der Haupt-Wettbewerb des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt nun schon am Sonntag, 24. August, wie der US-Tennisverband am Mittwoch bekannt gab.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 08:58 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Auch die US Open reagieren auf die starke Zuschauer-Nachfrage und strecken das Hauptfeld auf 15 Tage.

Grund seien drei aufeinanderfolgende Jahre mit "außergewöhnlicher Nachfrage und rekordverdächtigen Besucherzahlen", die Veranstalter wollen den Fans durch die Erweiterung "so viel Zugang wie noch nie in der 145-jährigen Geschichte des Turniers" ermöglichen.

Damit folgen die US Open dem Beispiel der Australian Open und French Open, die bereits am Sonntag mit dem Hauptfeld beginnen und über 15 Turniertage ausgetragen werden. Die 1. Runde in Flushing Meadows erstreckt sich künftig über drei Tage.

Wimbledon bildet nun die Ausnahme bei den vier Major-Turnieren: Der Rasen-Klassiker in London beginnt erst montags und erstreckt sich über 14 Tage. Erst 2022 wurde an der Church Road der spielfreie mittlere Sonntag abgeschafft. Bleibt abzuwarten, ob der All England Lawn Tennis Club perspektivisch dem Beispiel der anderen drei Grand-Slam-Turnieren mit der Ausdehnung auf 15 Tage folgen wird.