Aufschlag in die Sommerferien

Bald ist es wieder so weit! Die Kinder und Jugendlichen werden von ihren schulischen Plichten erlöst und dürfen sich in die Sommerferien verabschieden. Mit dem Beginn der Ferien starten auch wieder Tenniscamps im ganzen Land, dafür haben wir einige Must-haves, inklusive Schnäppchengarantie, für euch zusammengesucht!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 11:22 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Tenniscamps sind die ideale Beschäftigung für Kids im Sommer

Wie Falco schon so schön gesagt hat und es Tausende Schüler alle Jahre wieder durch die (fast schon) leeren Schulgänge brüllen: "NIE MEHR SCHULE!" - wenn auch nur für neun Wochen. Außerdem gilt das nur für die akademische Ausbildung, denn Ferienzeit bedeutet immer auch Tenniscampzeit. Damit die "NextGen" auch gut ausgerüstet ist, haben wir drei Top-Tennisschläger x Tennistaschen-Kombis für die Jüngsten unter uns.

Die zukünftige Nummer 1?

Ja, auch ein Novak Djokovic hat einmal angefangen, Tennis zu spielen, und es spricht absolut nichts dagegen, dass diesen Sommer in einem Feriencamp irgendwo in Österreich die zukünftige Nummer 1 der Tenniswelt zum ersten Mal einen Schläger in die Hand nimmt. Wie passend wäre es, wenn dieser Meilenstein von einem "Head Novak 23 Racket" begleitet werden würde?! Ideal für Tennisneulinge im Alter von 6 bis 8 Jahren.

Zu bekommen ist der Schläger, inklusive Rucksack, bei Hervis für günstige € 39,99 anstatt € 64,98! Startet diesen Sommer ein Tennismärchen?!

© successstory.com Novak Djokovic als Vierjähriger

Alles Roger!

Egal wie jung die Tennisbegeisterten auch sein mögen, alle kennen sie den großen Roger Federer, und falls das nicht der Fall sein sollte, werden sie auf jeden Fall die Minions kennen! Et voilà - unsere Empfehlung: der "Wilson Roger Federer 25", inklusive Minions-Backpack. Das perfekte Paket für Kinder zwischen 9 und 10 Jahren.

Bei Hervis gibt es dieses Duo derzeit für unschlagbare € 49,99 statt € 74,98! Dieses Angebot verstreichen zu lassen wäre #BANANAAAAA!

© Getty Images Roger Federer spielt Tennis mit einer Gruppe von Kindern in Australien

Etwas für die Großen.

Natürlich haben wir auch ein Schmankerl für die Großen herausgesucht, schlussendlich müssen die Coaches der NextGen auch gut ausgestattet sein. Und welcher Schläger würde sich dafür besser eignen, als der des ultimativen "Arbeitstiers" aka Dominic Thiem? Der Österreicher hat mit seinen Erfolgen einen wahrhaften Tennisboom ausgelöst, und immer mit dabei von der Partie ist sein wichtigstes Werkzeug, der "Babolat Pure Strike"!

Check dir deinen Babolat Pure Strike, inklusive Thermobag, jetzt bei Hervis und zahle nur € 219,99 statt € 329,98!

via GIPHY