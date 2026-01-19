Aus in Melbourne: Altmaier von der Rolle

Daniel Altmaier hat bei den Australian Open eine üble Niederlage kassiert. Der Kempener verlor in der ersten Runde gegen den einstigen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien und präsentierte sich dabei lange komplett von der Rolle. 0:6, 0:6, 6:7 (3:7) hieß es nach einer zu Beginn völlig einseitigen Partie aus Altmaiers Sicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 08:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Daniel Altmaier gab es heute in seinem Auftakt-Match bei den Australian Open nichts zu holen.

Cilic, der sich 2014 den Titel in New York gesichert hatte, war zunächst in allen Belangen der bessere Spieler. Er verwandelte nach 2:01 Stunden schließlich seinen ersten Matchball. Altmaiers zartes Aufbäumen im dritten Satz war zu wenig.

"Daniel ist nicht so gut in die Saison gestartet. Aber bei den Grand Slams schafft er es immer, noch einen Gang hochzuschalten", hatte Bundestrainer Michael Kohlmann vor der Partie gehofft, doch es kam anders. Altmaier legte in den ersten beiden Sätzen eine bedenkliche Körpersprache an den Tag.

Erst nach 90 Minuten gewann er das erste Spiel im Match und verhinderte damit eine historische Schmach. Seit den French Open 1993 hat kein Spieler mehr einen sogenannten "Triple Bagel" - eine Niederlage ohne eigenen Spielgewinn - in der Hauptrunde eines Grand Slams hinnehmen müssen.

Angefeuert von einigen deutschen Fans auf dem kleinen Court 8 verbesserte sich Altmaier hintenraus immerhin kämpferisch, konnte aber nicht mehr zurückschlagen. Auch bei den ATP-Turnieren in Adelaide und Brisbane war er bereits an der Auftakthürde gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026