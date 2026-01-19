Australian Open: Wawrinka verlängert mit 4-Satz-Sieg Australien-Abschied

Mit einem spielerisch und kämpferisch starken Auftritt beim Viersatz-Erfolg gegen den Serben Laslo Djere bestätigte der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka seine Wildcard bei den Australian Open 2026 und verschob damit seinen endgültigen Abschied vom Major in Melbourne.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 08:59 Uhr

© Getty Images Bei seinem letzten Start beim Major in Australien kämpfte sich Stan Wawrinka in die zweite Runde.

Der euphorischen Unterstützung in der Kia Arena durfte sich Stan Wawrinka in seiner Auftakt-Partie bei den Australian Open 2026 sicher sein, schließlich tritt der Champion von 2014 zum letzten Mal beim Major „down under“ an, da er sein Karriereende zum Saisonende verkündet hatte.

Und zum alten Eisen wollte sich der Schweizer Altmeister in der Partie gegen den Serben Laslo Djere noch lange nicht zählen lassen. Zwar musste der 40-jährige den ersten Durchgang in der Verlängerung abgeben, übernahm dann aber immer mehr mit seinen wuchtigen Schlägen das Kommando und spielte sich mit 2:1 Sätzen in Front.

Im Entscheidungsdurchgang ließ sich der ehemalige Weltranglisten-3. von einem Break-Rückstand nicht umwerfen und schaffte die Rückkehr in den Satz, der im Tiebreak entschieden werden sollte. Und auch dort hatte der eidgenössische Davis-Cup-Spieler das Momentum auf seiner Seite und triumphierte nach einer verschlagenen Rückhand seines Gegners unter tosendem Beifall des Publikums mit 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (4) in 3:21 Stunden.

In der zweiten Runde sieht sich der Wildcard-Starter dem Sieger der Begegnung zwischen dem an Nr. 17 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka und de französischen Qualifikanten Arthur Gea gegenüber.

