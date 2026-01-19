Australian Open: Novak Djokovic gegen Pedro Martinez im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Pedro Martinez. Das Match gibt es ab ca. 10:15 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 18:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Nicht nur nach Zahlen ist Novak Djokovic der klare Favorit: Der Serbe geht als Weltranglisten-Vierter in das Turnier, Pedro Martinez startet die AO-Woche auf Rang 71. Die beiden treffen erstmals aufeinander. Djokovic kommt mit enormer Melbourne-Bilanz nach Australien – zehn Titel beim ersten Grand Slam des Jahres sprechen für sich. Martinez ist auf der Tour etabliert, bewegt sich leistungsmäßig aber klar unterhalb dieses Niveaus.

Bei den Australian Open liegen die Erfahrungen der beiden also weit auseinander: Djokovic hat in Melbourne über Jahre hinweg Maßstäbe gesetzt und stand zuletzt regelmäßig mindestens im Halbfinale. Martinez hat es bei diesem Turnier bislang nicht über die frühen Runden hinaus geschafft (Highlight war die dritten Runde im Jahr 2021). Vor dem Auftakt sprechen Ranking, Turnierhistorie und Grand-Slam-Routine also eindeutig für Djokovic.

Djokovic vs. Martinez – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Pedro Martinez bei den Australian Open gibt es ab ca. 10:15 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.