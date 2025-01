Starkes Los für Grabher, Lys gegen Qualifikantin - Auslosung verspricht spannende Turnierwoche

Die Würfel sind gefallen! Bei der offiziellen Auslosung des Upper Austria Ladies Linz in der Fuhrparkhalle LINZ AG ABFALL sind die Partien für die erste Runde des Hauptfeldes der 34. Ausgabe des Linzer Damentennis-Klassikers ausgelost worden. Die Vorarlbergerin Julia Grabher, die dank einer Wildcard im Hauptfeld mit dabei ist, bekommt es mit Anastasia Potapova, der Linz-Siegerin von 2023 zu tun – ein absolutes Schlagerspiel!

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 16:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Upper Austria Ladies Linz/ Matthias Hauer

„Ich freue mich extrem, dass ich wieder hier spielen darf. Die Auslosung könnte leichter sein, aber hier spielen nur gute Spielerinnen, deswegen habe ich mit einer harten ersten Runde gerechnet. Aber ich freue mich auf das Match gegen Anastasia und ich hoffe natürlich auf die heimische Unterstützung“, meinte Grabher, die zusammen mit Dayana Yastremska, der Australian-Open-Halbfinalistin des Vorjahres, und Clara Tauson aus Dänemark bei der Auslosung zu Gast war. Die Spielerinnen sind mit dem neuen E-Entsorgungsfahrzeug der LINZ AG in die Halle gefahren und nahmen dann die Auslosung vor.



„Wir bemühen uns bei den Auslosungen immer, etwas Besonderes vorzustellen. Die LINZ AG hat viele verschiedene Geschäftsbereiche und in diesem Jahr haben wir das Thema Nachhaltigkeit und Recycling bewusst ausgewählt. Mit unserem elektrischen Abfallfahrzeug sind wir auch einfach am Puls der Zeit“, erklärte Dr.in Jutta Rinner, Vorstandsdirektorin der LINZ AG.

Topgesetzte Muchova mit Freilos

Topgesetzt ist die Tschechin Karolina Muchova (French-Open-Finalistin von 2023), die genau wie Vorjahresfinalistin Ekaterina Alexandrova, Maria Sakkari und Australian-Open-Viertelfinalistin Elina Svitolina in der ersten Runde ein Freilos hat. Das Quartett greift somit im Achtelfinale ins Turnier ein. Muchova könnte dann auf Lulu Sun aus Neuseeland, der WTA-Newcomerin des Jahres 2024, treffen.

Eva Lys, die deutsche Sensations-Aufsteigerin der Australian Open, spielt zum Auftakt gegen eine Qualifikantin. Lys hatte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres völlig überraschend als Lucky Loserin das Achtelfinale erreicht und erst gegen die ehemalige Weltranglistenerste Iga Swiatek verloren.



Im Falle eines Sieges könnte die Deutsche auf Katerina Siniakova treffen. Die Tschechin gewann am Sonntag an der Seite von Taylor Townsend die Australian Open im Doppel und reist so mit ihrem zehnten Grand-Slam-Titel im Gepäck von Melbourne nach Oberösterreich. Linz freut sich also auf eine frisch gebackene Australian-Open-Siegerin!



Hier gibt es das komplette Einzel-Tableau