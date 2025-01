Australian Open 2025: Angeschlagener Sinner bezwingt Rune

Im Achtelfinale der Australian Open 2025 überstand Jannik Sinner in der Partie gegen Holger Rune eine körperliche Schwächephase und siegte nach einer Willensleistung in vier Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 08:55 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner kämpfte sich angeschlagen mit einer Willensleistung ins Viertelfinale der Australian Open 2025.

Die Favoritenrolle in der Achtelfinal-Begegnung bei den Australian Open 2025 zwischen Jannik Sinner und Holger Rune lag nominell auf Seiten des Weltranglistenersten. Auch wenn der Däne vor dem Match mit einer ausgeglichenen 2:2-Bilanz aufwarten konnte, sprach auch dabei das Momentum mit den letzten beiden gewonnenen Begegnungen für den Südtiroler.

Und so legte der 23-jährige Sinner einen Blitzstart auf den Court, indem er seinem Gegner nach gehaltenem Service das Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt abnehmen konnte. Im weiteren Verlauf gaben sich beiden Protagonisten keine Blöße bei eigenem Aufschlag und ließen keinerlei Break-Chancen zu, wodurch sich der Italiener den ersten Satz sichern konnte.

Auch in der Anfangsphase des zweiten Satzes blieb Sinner weiter am Drücker, konnte aber im fünften Spiel zwei Break-Möglichkeiten nicht nutzen. Ab Satzmitte wirkte der Gang des zweifachen Grand-Slam-Champions nicht mehr rund ganz, was sich auch in ungewohnten Eigenfehlern auf der Vorhandseite zeigte. Der 21-jährige Rune nutzte die Situation konsequent aus und schaffte mit drei Spielgewinnen in Folge den Satzausgleich.

Im dritten Akt zeigte Sinner, dem das Unwohlsein anzusehen war, ein souveränes Aufschlagspiel, ehe er in der Folge bei seinen nächsten beiden Service-Games insgesamt vier Break-Chancen abwehren musste, einen davon mit dem bislang spektakulärsten Ballwechsel der Begegnung. Nach dem gehaltenen Aufschlagspiel zum 3:2 ließ er den Physio-Therapeuten auf den Platz kommen und begleitete diesen zum Medical-Timeout in die Katakomben. Nach knapp 12 Minuten kehrte Sinner wieder zurück. Dabei steckte der zweifache Davis-Cup-Sieger die Pause anscheinend besser weg und holte sich nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich mit drei Spielen in Folge den dritten Durchgang.

Auch im vierten Satz sollte es nicht ohne Unterbrechungen gehen. Erst nahm sich Rune ebenfalls ein Medical-Timeout. Dann musste das Match knapp 20 Minuten unterbrochen werden, weil die Verankerung des Netzbandes ausgerissen war und beide Spieler in die Katakomben gebeten wurden. Bei der Wideraufnahme wirkte Sinner besser erholt und konnte seinem an Position 13 geführten Kontrahenten zweimal das Service abnehmen. In seinem letzten Aufschlagspiel ließ er nichts mehr anbrennen und fixierte nach knapp 3:13 Stunden den 6:3, 3:6, 6:3, 6:2-Erfolg.

Im Viertelfinale sieht sich die Nr. 1 des Turniers entweder dem an Nr. 8 gesetzten Australier Alex de Minaur oder Alex Michelsen aus den USA gegenüber.

