ATP-Masters Monte Carlo: Sinner kämpft Rune nieder

In einem packenden Viertelfinal-Duell beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo hatte Jannik Sinner gegen Holger Rune den längeren Atem und siegte in drei spannenden Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 16:10 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste sich für den Erfolg gegen Holger Rune voll strecken.

Gespannt durften die Zuschauer sein, wie Holger Rune für seine Viertelfinal-Partie beim ATP-Masters-Turnier gegen Jannik Sinner die Strapazen vom Vortag wegstecken konnte. Schließlich musste der Däne zwei Dreisatz-Matches beenden, darin enthalten der Marathon gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov in mehr als 3,5 Stunden. Der Südtiroler dagegen spazierte bislang bei nur neun abgegebenen Spielen in zwei Matches durchs Feld.

Rune zeigte von Beginn an, dass er bei den Grundschlägen mitgehen und immer wieder Druck auf Sinner ausüben konnte. So erspielte sich der 20-jährige im dritten Game die erste Break-Chance im Match, die Sinner aber mit drei ersten Aufschlägen in Serie zum Ausgleich konterte. Im anschließenden Game erspielte sich der 22-jährige Sinner seine ersten zwei Chancen und verwertete gleich die erste Möglichkeit zum Break. In der Folge ließ der Australian-Open-Champion bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen und fixierte, ohne Verlustpunkt im letzten Game, mit einem Ass den Satzgewinn.

Der zweite Akt startete ausgeglichen, ehe sich Sinner im fünften Game drei laufende Break-Chancen erspielen konnte. Mit fünf Punkten en Suite drehte Rune das Spiel und blieb weiterhin im Satz. Beim Stand von 5:5 sah sich der Däne nach einer Verwarnung wegen Zeitüberschreitung einem erneuten 0:40 gegenüber, welches er mit seinem Kampfgeist und starken Aufschlägen abermals mit fünf aufeinanderfolgenden Punktgewinnen wenden konnte. Im fälligen Tiebreak schaffte Sinner, der im gesamten Durchgang keine Break-Chance zuließ, mit einem glänzenden Rückhand-Passierball das erste Mini-Break und holte sich mit eigenem Aufschlag zum 6:4 zwei Matchbälle. Rune stemmte sich jedoch bravourös noch einmal gegen die Niederlage und stellte mit vier Punktgewinnen in Folge den spektakulären Satzausgleich her.

Lange ausgeglichen gestaltete sich auch der Entscheidungs-Durchgang. Die erste Break-Chance erspielte sich Rune, der sie aber liegen ließ. Im achten Spiel die Break-Möglichkeiten für Sinner, der das Break zur 5:3-Führung vom Dänen per Doppelfehler serviert bekam. Im letzten Game kämpfte sich Rune noch einmal auf 30:30 heran, konnte aber den Sieg von Sinner nicht mehr verhindern, der mit einem Aufschlag-Winner den 6:4, 6:7 (6) 6:3-Erfolg nach 2:42 Stunden besiegelte.

Im Halbfinale trifft die Nr. 2 des Turniers auf den zweifachen Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas aus Griechenland, der in 83 Minuten mit 6:2, 6:2 gegen den Russen Karen Khachanov die Oberhand behielt.

