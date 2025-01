Australian Open 2025: Rybakina eröffnet erfolgreich, Navarro mit Zittersieg

Wimbledonsiegerin Elena Rybakina meistert die Auftakthürde bei den Australian Open 2025 problemlos. Emma Navarro und Emma Raducanu stehen ebenfalls in Runde zwei.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 08:12 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist in die zweite Runde der Australian Open 2025 eingezogen

Es war ein schneller Start für Rybakina in der Margaret Court Arena. In weniger als einer Stunde und mit nur jeweils einem abgegebenen Spiel pro Satz steht die Finalistin aus 2023 in der zweiten Runde der Australian Open. Gegnerin war die erst 16-jährige Lokalmatadorin und Wildcard-Inhaberin Emerson Jones, die gegen die agressiv spielende Mitfavoritin des Grand Slam-Titel in Down Under ein hartes Los gezogen hatte. Nach ihrem Sieg über die Juniorinnen-Weltranglistenerste trifft Rybakina in der zweiten Runde auf die Juniorinnen-Weltranglistenzweite Iva Jovic.

Goran Ivanisevic, der neue Trainer Rybakinas, wird ebenfalls mit der Leistung der achtfachen Titelträgerin zufrieden sein. Äußerte sich der Ex-Djokovic-Trainer Goran doch erst im Dezember, dass er und Rybakina an einer druckvolleren Spielweise und Aufschlag arbeiten wollen.

Navarro geht über drei Sätze

Für Emma Navarro hingegen lief es weniger reibungslos. Gegen Kollegin Peyton Stearns führte der Weg in die nächste Runde über drei hart umkämpfte Sätze. Die Nummer 8 der Welt lag nach 1 Stunde und 17 Minuten bereits einen Satz und ein Break hinten. Doch die 23-Jährige kämpfte sich zurück, erspielte sich durch einen Vorhand-Winner ihren vierten Satzball, und Stearns musste den zweiten Durchgang trotz einer 6:5-Führung mit einem Doppelfehler abgeben.

Stearns servierte im entscheidenden Satz beim Stand von 5:4 bereits zum Matchgewinn, doch Navarro ließ sich nicht beirren, holte die nächsten drei Spiele und den letztendlichen Sieg mit 6:7 (5), 7:6 (5) und 7:5. Für Navarro, die letztjährige „WTA Most Improved Player“ war dies ihr 29. Dreisatzmatch auf Tour-Ebene seit Anfang 2024.Navarro muss sich nun auf ein Zweitrundenmatch gegen die chinesische Grabher-Bezwingerin Wang Xiyu vorbereiten.

Auch für Emma Raducanu geht die Reise in Australien weiter. Die US-Open-Siegerin von 2021 spielte sich mit einer nervenstarken Leistung in die zweite Runde des Grand Slams. Die 22-jährige Britin besiegte die an Position 22 gesetzte Ekaterina Alexandrova mit 7:6 (4) und 7:6 (2).

