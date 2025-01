Australian Open 2025: Sabalenka powert sich gegen Pavlyuchenkova ins Halbfinale

Einen wahren Kraftakt in einer Achterbahn-Partie im Viertelfinale der Australian Open 2025 benötigte die topgesetzte Aryna Sabalenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova, um in drei Sätzen den Einzug in die Runde der letzten Vier zu fixieren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 11:23 Uhr

© Getty Images Ein wahrer Kraftakt war für Aryna Sabalenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova zum Einzug ins Halbfinale notwendig.

Powertennis war in der Viertelfinal-Begegnung der Australian Open 2025 zwischen Aryna Sabalenka und Anastasie Pavlyuchenkova zu erwarten. Während die Weltranglistenerste aus Belarus mit ihrem kompromisslosen Tennis bereits zweimal in Down Under triumphierte, führte die Nr. 27 der Setzliste aus Russland vor dem Match die Damenliste der Gewinnschläge im Turnierverlauf an.

Nachdem Pavlyuchenkova ihr erstes Aufschlagspiel noch souverän durchbringen konnte, spürte sie schon im darauffolgenden Service-Game den gewaltigen Druck ihrer Gegnerin. Beim Stand von 1:1 erspielte sich die 26-jährige Sabalenka zwei laufende Break-Möglichkeiten, wovon sie gleich die erste nutzen konnte. Im weiteren Verlauf konnte die 33-jährige Pavlyuchenkova immer wieder einzelne Highlights setzen, musste aber auch ihr letztes Aufschlagspiel im Satz abgeben.

Auch im zweiten Durchgang demonstrierte Pvlyuchenkova immer wieder, warum sie die direkte Bilanz gegen die dreifache Major-Siegerin mit 2:1 anführte. Als Sabalenka beim Stand von 1:1 bei 40:0 drei laufende Spielbälle hatte, setzte die Russin alles auf eine Karte und schaffte mit fünf Punktgewinnen in Folge das erste Break. Auch im weiteren Verlauf machte sich ihre verbesserte Return-Qualität bemerkbar. Als kleinen Schönheitsfehler musste sie ihre Doppel-Break-Führung kurzzeitig nochmal abgeben, anschließend servierte die Weltranglisten-33. den Satzgleichstand souverän und ohne Punktverlust nach Hause.

Eine wahre Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer in der Rod Laver Arena zu Beginn des dritten Durchgangs mit vier Aufschlagverlusten in Folge. Als erste Spielerin hielt Sabalenka ihr Service, doch auch Pavlyuchenkova konnte anschließend bei eigenem Aufschlag anschreiben. Beim Stand von 4:3 erhöhte die Nr. 1 des Turniers noch einmal die Qualität ihrer Rückschläge und nutzte ihren 2. Break-Ball zum vorentscheidenden Break. Anschließend fixierte die Favoritin mit einem Aufschlag-Winner den 6:2, 2:6, 6:3-Erfolg nach 1:53 Stunden.

Im Halbfinale sieht sich Sabalenka der an Position 11 geführten Spanierin Paula Badosa gegenüber, die sich etwas überraschend in zwei Sätzen gegen die ehemalige US-Open-Siegerin Coco Gauff durchsetzen konnte

