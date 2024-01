Australian Open: Alcaraz, Hurkacz im Achtelfinale, Paul fliegt raus

Während Carlos Alcaraz und Hubert Hurkacz in das Achtelfinale der Australian Open 2024 eingezogen sind, musste sich Vorjahres-Halbfinalist Tommy Paul verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 06:48 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in der dritten Runde in Melbourne nur Kurzarbeit verrichten müssen

Hier das Match von Carlos Alcaraz zum Nachlesen im Liveticker.

Kurzarbeit für Carlos Alcaraz: Der an Position zwei gesetzte Spanier stand gegen Juncheng Shang nur 66 Minuten auf dem Court, ehe der Chinese beim Stand von 1:6, 1:6 und 0:1 verletzt aufgeben musste. Es war das erste Mal, dass Alcaraz gegen einen Spieler antrat, der jünger als er ist.

Im Achtelfinale bekommt es Alcaraz nun mit Miomir Kecmanovic zu tun. Der Serbe, der in Runde zwei gegen Jan-Lennard Struff zwei Matchbälle abwehren musste, ging auch gegen Tommy Paul über die volle Distanz. Und schlug den US-Amerikaner, der im vergangenen Jahr in Melbourne in der Vorschlussrunde gestanden war, mit 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7) und 6:0. Im vierten Satz gelang es Kecmanovic erneut, zwei Matchbälle seines Gegners zu parieren.

Hubert Hurkacz hatte gegen Ugo Humbert wie erwartet hart zu kämpfen - setzte sich aber doch mit 3:6, 6:1, 7:6 (4) und 6:3 durch. Der nächste Gegner kommt schon wieder aus Frankreich: Denn Arthur Cazaux, der in Runde zwei Holger Rune eliminiert hatte, brauste mit einem 6:3, 6:3 und 6:1 gegen Tallon Griekspoor erstmals ins Achtelfinale eines Majors.

