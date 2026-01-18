Australian Open: Alcaraz in drei konzentrierten Sätzen weiter

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:3, 7:6 (2) und 6:2 gegen Adam Walton in die Australian Open 2026 gestartet. Und trifft nun auf Yannick Hanfmann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 13:13 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz in seinem neuen Outfit in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ordentlicher Einstand von Carlos Alcaraz bei den Australian Open 2026. Der Spanier gewann das erste Turniermatch nach der Trennung von Juan Carlos Ferrero gegen Lokalmatador Adam Walton mit einer sehr konzentrierten Leistung mit 6:3, 7:6 (2) und 6:2. Nun geht es am Mittwoch gegen den Deutschen Yannick Hanfmann, der sein Match gegen Zachary Svajda aus den USA ein paar Minuten früher am Sonntag in vier Sätzen gewinnen konnte.

Walton hielt dank seines starken Aufschlags immer mal wieder mit, wenn er aber das Tempo anziehen wollte, dann gelang Carlos Alcaraz das auch. Kleine Einschränkung: Die Rückhand des Weltranglisten-Ersten ließ ab und zu aus. Aber das kennt man ja schon: Auch Alcaraz muss sich im Laufe eines Turniers erst steigern. Und wenn es richtig ernst wird, dann kommt auch die Backhand wie am Schnürchen.

Alcaraz wie in New York ärmellos

Alcaraz lief in einem weiß-grün-schwarzen Ensemble ein, wie schon bei den US Open in der ärmellosen Version. Das hatte den Weltranglisten-Ersten in Flushing Meadows zum Titel getragen. Ein Ergebnis, das Alcaraz natürlich auch beim ersten Major des Jahres anstrebt. Zumal “Carlitos” im Falle eines Triumphes den Karriere-Grand-Slam vollenden würde.

Alexander Zverev hatte schon vorher Alcaraz die zweite Runde erreicht. Der Deutsche, in Melbourne an Position drei gesetzt, besiegte Gabriel Diallo nach leichten Problemen zu Beginn mit 6:7 (1), 6:1, 6:4 und 6:2. Zverev trifft in Runde zwei entweder auf Alexei Popyrin oder Alexandre Müller.

Eine starke Vorstellung lieferte Alexander Bublik, der Jenson Brooksby beim 6:4, 6:4 und 6:4 überhaupt keine Chance ließ. Vor allem die ersten beiden Sätze gingen dem Kasachen extrem leicht von der Hand. Eine Überraschung gab es dennoch auf seiten der Männer: Denn Flavio Cobolli, bei den Australian Open an Position 20 gesetzt, musste sich schon am Nachmittag dem britischen Qualifikanten Arthur Fery in drei Sätzen geschlagen geben.

