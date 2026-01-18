"Wo ist der Ring?" - Zverev nach Sieg bestens gelaunt

Alexander Zverev zeigte sich nach seinem Vier-Satz-Erfolg gegen Gabriel Diallo in der ersten Runde der Australian Open 2026 bestens gelaunt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 09:03 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Andrea Petkovic am Sonntag in Melbourne

Alexander Zverev staunte nicht schlecht. Nach seinem Erstrundensieg bei den Australian Open wollte der Tennisstar doch nur sein Siegerinterview mit Andrea Petkovic führen, doch die beiden wurden unsanft unterbrochen. "Heirate mich, Sascha", schallte es plötzlich von der Tribüne - gerufen von einem männlichen Fan.

Zverev ließ sich nur kurz aus der Ruhe bringen. "Wo ist der Ring, Mann?", fragte er in Richtung des Fans, der auch ein selbst gebasteltes Schild in die Luft hielt: "Nicht so billig". Und an Petkovic gerichtet schob er grinsend nach: "Wir sind nicht in der Lage, ein normales On-Court-Interview zu führen, oder?"

Anschließend machte sich Zverev noch Gedanken, wie er den restlichen freien Sonntag verbringen wolle. "Vielleicht gehe ich ins Casino, mein Bruder hat da diese Woche eine Menge Geld gemacht. Vielleicht muss ich das auch machen", sagte der Hamburger gut gelaunt. Zuvor hatte Zverev den Kanadier Gabriel Diallo nach einem schwachen Start noch souverän mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 besiegt und war zum zehnten Mal in Folge in die zweite Runde von Melbourne eingezogen.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne