Australian Open: Yannick Hanfmann gegen Zachary Svajda im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann trifft in der ersten Runde der Australian Open auf den Qualifikanten Zachary Svajda. Das Match gibt es ab ca. 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+ sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 01:25 Uhr

Yannick Hanfmann geht als klar besser platzierter Spieler in die Begegnung. Der Deutsche steht aktuell rund 40 Plätze vor seinem Gegner in der ATP-Weltrangliste und bringt deutlich mehr Erfahrung auf ATP- und Grand-Slam-Niveau mit. Zwar ist Sand sein bevorzugter Belag, dennoch ist Hanfmann auch auf Hartplatz gefährlich. Bei den Australian Open erreichte er bislang einmal die zweite Runde, was weiterhin sein bestes Ergebnis in Melbourne darstellt.

Zachary Svajda hat sich über die Qualifikation erstmals für das Hauptfeld der Australian Open gespielt und bestreitet damit sein Debüt im Main Draw eines Grand-Slam-Turniers. Im direkten Vergleich stehen sich Hanfmann und Svajda erstmals auf der ATP Tour gegenüber.

Hanfmann vs. Svajda – hier gibt es einen Livestream

