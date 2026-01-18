Australian Open live: Alexander Zverev gegen Gabriel Diallo im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der Australian Open erstmals auf Gabriel Diallo. Das Match gibt es ab ca. 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+ sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 17:03 Uhr

© Getty Images

Im direkten Vergleich stehen sich Alexander Zverev und Gabriel Diallo erstmals auf der ATP Tour gegenüber. Zverev bringt umfangreiche Erfahrung aus Melbourne mit: Der Hamburger erreichte bei den Australian Open bereits dreimal das Halbfinale und stand im Vorjahr erstmals im Endspiel. Insgesamt bestreitet er sein elftes Hauptfeld beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Diallo gibt in Melbourne sein Debüt im Hauptfeld der Australian Open. Der Kanadier hat sich in der Vorsaison über Resultate auf Challenger-Ebene sowie erste Erfolge auf der ATP Tour für größere Aufgaben empfohlen und steht nun erstmals einem Topspieler dieses Kalibers bei einem Grand Slam gegenüber.

Zverev vs. Diallo – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Gabriel Diallo bei den Australian Open gibt es ab ca. 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.