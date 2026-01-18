Australian Open: Carlos Alcaraz gegen Adam Walton im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Adam Walton. Das Match gibt es ab 10:15 Uhr live im TV bei ServusTV und im Livestream bei ServusOn sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 17:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Carlos Alcaraz hat bislang vier Grand-Slam-Titel gewonnen. Sein bestes Ergebnis bei den Australian Open ist der Einzug ins Viertelfinale (2024). Gegen Adam Walton hat der Spanier bereits einmal gespielt: Alcaraz gewann das bisher einzige Duell im Juni 2025 in der ersten Runde im Queen’s Club mit 6:4, 7:6(4) und führt damit im direkten Vergleich 1:0.

Adam Walton steht aktuell außerhalb der Top 50 der ATP-Weltrangliste. Bei den Australian Open kam der Australier bislang nicht über die erste Runde hinaus.

Alcaraz vs. Walton – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Adam Walton bei den Australian Open gibt es ab 10:15 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.