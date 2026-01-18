Fanliebling Hanfmann weiter - jetzt gegen Alcaraz?

Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann hat bei den Australian Open die zweite Runde erreicht und sich wohl ein echtes Highlight-Match gesichert. Nach dem Sieg über den US-Amerikaner Zachary Svajda trifft er am Mittwoch voraussichtlich auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 12:57 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann hat in Melbourne die zweite Runde erreicht

7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (3) hieß es am Ende einer stimmungsvollen Partie zu Gunsten von Hanfmann. Der Karlsruher, der in der Abenddämmerung von den feiererprobten Fans auf Court 6 lautstark unterstützt wurde, überstand erst zum zweiten Mal die erste Runde in Australien. Nach der Partie genoss er die "Yannick, Yannick"-Rufe des Publikums.

Hanfmann war erst kurz vor Beginn der Qualifikationswettbewerbe in Melbourne noch ins Hauptfeld gerückt. Als Weltranglisten-101. profitierte er dabei von einer Absage. Im November hatte er in Athen für Furore gesorgt. Erst im Halbfinale musste er sich dort dem Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic geschlagen geben.