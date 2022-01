Australian Open: Alexander Zverev darf gleich am Montag ran - ebenso Nadal, Osaka, Barty

Alexander Zverev wird sein Auftaktmatch bei den Australian Open 2022 am Montag ab ca. 10.30 Uhr MEZ bestreiten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.01.2022, 10:24 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Alexander Zverev darf gleich zur Prime Time ran: Zunächst war er "nur" im zweitgrößten Stadion angesetzt, der Margaret Court Arena. Nach dem "Aus" von Novak Djokvovic wurde sein Spiel in die Rod Laver Arena verschoben, als zweites Match nach 9 Uhr MEZ. Hier trifft er dann auf Landsmann Daniel Altmaier.

In der Rod Laver Arena beginnt um 1 Uhr MEZ bereits Tatjana Maria mit der undankbaren Auftaktaufgabe Maria Sakkari - die Griechin hatte im Vorjahr sowohl bei den French Open als auch US Open das Halbfinale erreicht.

Danach trifft Titelverteidigerin Naomi Osaka auf Camila Osorio, im Anchluss spiel Rafael Nadal gegen Marcos Giron.

Die Night Session auf Rod Laver (ab 9 Uhr MEZ) beginnt Ashleigh Barty gegen Lesia Tsurenko.

Salvatore Caruso nun für Djokovic im Feld

Djokovic wird nach seinem abgewiesenen Einspruch ja das Land verlassen müssen und die Australian Open verpassen. Für ihn rückt Salvatore Caruso nach.

Die Bekanntgabe des Spielplans für den ersten Tag der Australian Open 2022 hatte sich lange verzögert. Man wollte ursprünglich die Entscheidung um Djokovic noch abwarten. Grund: Vor Bekanntgabe der "Order of Play" hätten sich die Platzierungen einiger gesetzter Spieler noch ändern können, um das Tableau ausgeglichen zu halten. So wäre beispielsweise Andrey Rublev an Djokovics Stelle gerückt.

Da das Schedule nun doch vor der Djokovic-Entscheidung veröffentlicht wurde (als man noch nicht wusste, wann diese denn fällt), bleibt alles beim Alten und Lucky Loser Caruso nimmt nun Djokovics Position an der Spitze des Draws ein.

Ebenfalls am Montag am Start sind Andrea Petkovic, Yannick Hanfmann, Oscar Otte, Dominik Koepfer und Belinda Bencic.

Zum gesamten Spielplan für Montag

Zum Einzeldraw der Herren

Zum Einzeldraw der Damen