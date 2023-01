Australian Open: Alexander Zverev scheidet gegen Michael Mmoh aus

Alexander Zverev ist in der zweiten Runde der Australian Open 2023 ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verlor gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh in vier Sätzen.

© Getty Images Alexander Zverev am Donnerstag in Melbourne

Alexander Zverev ist bei den Australian Open gescheitert. Der 25 Jahre alte Olympiasieger verlor bei seinem Grand-Slam-Comeback in Melbourne sein Zweitrundenduell gegen den Weltranglisten-107. Michael Mmoh aus den USA mit 7:6 (1), 4:6, 3:6, 2:6 und präsentierte sich dabei weit entfernt von seiner Bestform.

Zverev begann nach seinem Marathon gegen Juan-Pablo Varillas gut, konnte beim Stand von 5:4 im ersten Satz aber nicht ausservieren. Mmoh, der in Runde eins ebenfalls über die volle Distanz gehen musste, rettete sich ins Tiebreak, hatte dort allerdings dann keine Chance.

Im zweiten Akt verlor Zverev ein wenig den Faden, verlor diesen mit 4:6. Und auch in Satz drei war es Mmoh, der zunächst einmal vorlegte - mit dem Break zum 4:3. Und diesen Vorteil brachte Mmoh über die Distanz, ging mit 2:1-Sätzen in Führung. Alexander Zverev zeigte in seinem zweiten Grand-Slam-Match nach seiner schweren Verletzung zwar weiterhin großen Kampfgeist, musste aber gleich wieder seinen Aufschlag zum 0:2 im vierten Satz abgeben. Das sofortige Re-Break kam da gerade recht.

Mmoh allerdngs gelang es erneut, Zverev dessen Aufschlag zum 4:2 abzunehmen. Unterstützt von einem Doppelfehler des gebürtigen Hamburgers. Mit dem nächsten Break machte Mmoh dann das 6:7 (1), 6:4, 6:3 und 6:2 klar.

