Australian Open: Alexander Zverev vs Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev will in sein erstes Viertelfinale bei den Australian Open einziehen - sein Match gegen Andrey Rublev gibt's ab 8.30 Uhr im TV auf Eurosport, im Livestream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Red.

zuletzt bearbeitet: 26.01.2020, 14:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Drei Mal drei Sätze - anders gesagt: ohne allzu großen Kraftverlust ist Alexander Zverev ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen, zum zweiten Mal nach 2019. Da war gegen Milos Raonic Schluss, denkwürdig vor allem, weil dieser Zverev damals mit geduldigen Slice-Bällen aus der Bahn brachte - und weil Zverev seinem Unmut über seine schlechte Leistung eine Baghdatis-reife Schlägerzerstör-Aktion folgen ließ.

Nun also der neue Versuch, und irgendwie ist alles anders in 2020. Erstmals seit langer Zeit hatte man von Zverev keine Wunderdinge erwartet bei einem Grand-Slam-Turnier; zu verunsichert war er beim Saisonstart im Rahmen des ATP Cups aufgetreten, zu sehr war der Aufschlag eine Schwachstelle.

Zverev aber hatte hart trainiert in der Vorwoche zu Melbourne, so wie in einer eigentlichen Saisonvorbereitung, erklärte er - nachdem diese wegen Schaukampf-Verpflichtungen und seiner Augen-Laserei zu kurz geraten war. Und nun? Ist "happy" das Stichwort. Er sei "happy" außerhalb des Platzes, "happy" auf dem Platz, "happy" in seinem Leben. Die Gründe hierfür weiß man: Die Management-Probleme aus dem Vorjahr sind gelöst, die Doppelfehler aktuell auch, zudem umweht Zverev dank Freundin Brenda offenbar auch im Leben außerhalb des Courts das Glück der jungen Liebe.

Bilanz Zverev - Rublev: 3:0

Gegen Andrey Rublev kommt für Zverev auf dem Platz nun die Bewährungsprobe. Den 22-Jährigen aus Moskau kennt er schon lange, bezeichnet ihn als Freund. Die bisherige Bilanz lautet 3:0 für Zverev, er hat bis dato noch keinen Satz abgegeben. Das letzte Aufeinandertreffen stammt von Masters-Turnier in Shanghai aus dem vergangenen Herbst, 6:0, 7:6 (4) gewann Zverev da.

Das Problem für Zverev: Rublev ist der Aufsteiger der letzten Monate, seit 15 Matches ist er unbesiegt: vier Matchsiege beim Davis Cup zum Ende 2019, Turniersiege in Doha und Adelaide zu Beginn von 2020 und nun der Achtelfinaleinzug in Melbourne, zuletzt nach einem Sieg über David Goffin.

Wo kommt Zverev?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Andrey Rublev ist als viertes Spiel in der Melbourne Arena angesetzt, Start ist nicht vor 8.30 Uhr MEZ. Eurosport überträgt im TV und im Livestream via Eurosport Player, bei uns seid ihr im Liveticker dabei!