Australian Open: Ashleigh Barty dreht Partie gegen Tsurenko

Die australischen Tennisfans atmen auf: Publikumsliebling Ashleigh Barty hat die zweite Runde erreicht - musste sich aber nach einem Fehlstart strecken.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 11:06 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Barty gewann gegen Lesia Tsurenko am Ende souverän mit 5:7, 6:1, 6:1 - musste nach dem Verlust des ersten Satzes jedoch ein paar Anpassungen vornehmen.

Hilfreich war hierbei das 2:0 im zweiten Durchgang, bei dem Tsurenko mit Doppel- und leichten Vorhandfehlern mithalf. Barty schien nun die Kontrolle zu gewinnen: Hatte sie im ersten Satz noch 11 Winner und 19 Fehler ohne Not begangen, lag ihre Bilanz in den Sätzen zwei und drei mit 14 Gewinnschlägen bei 11 unerzwungenen Fehlern nun im positiven Bereich. Tsurenko hingegen fabrizierte ab Durchgang zwei 26 Fehler ohne Not - bei nur 4 Gewinnschlägen.

"Alles gut", beruhigte Barty im Anschluss zum Amüsement des Publikums. "Es ist wunderbar, wieder hier zu sein."

Barty wartet nun auf die Gewinnerin des Spiels zwischen Polona Hercog und Rebecca Peterson.

Zum Einzel-Tableau der Damen