Australian Open: Naomi Osaka und Serena Williams sicher weiter, Wozniacki verlängert Abschied

Titelverteidigerin Naomi Osaka hat in ihrem Auftaktspiel bei den Australian Open 2020 nichts anbrennen lassen, im Anschluss siegte auch Serena Williams glatt. Auch Caroline Wozniacki bleibt dem Tennis noch ein paar Tage erhalten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 04:57 Uhr

© Getty Imges Naomi Osaka

Naomi Osaka hatte die Ehre, die Australian Open 2020 in der Rod Laver Arena zu eröffnen - und die Titelverteidigerin enttäuschte nicht. Osaka gewann gegen die Tschechin Marie Bouzkova sicher mit 6:2 und 6:4 und trifft damit in Runde 2 auf Saisai Zheng.

Nach Osaka auf dem Hauptplatz in Melbourne durfte Serena Williams ran, ihres Zeichens siebenfache Siegerin "Down Under" und auf der Jagd nach ihem 24. Grand-Slam-Titel überhaupt. Den Zweiflern, ob sie dazu in der Lage ist, gab Williams kein Futter: Mit einem starken 6:0, 6:3 schlug die 38-Jährige die junge Russin Anastasia Potapova - nur drei unerzwungene Fehler unterliefen Williams hierbei in Satz 1, bei 10 Winnern. Sie trifft nun auf Tamara Zidansek oder Na-lae Han.

Williams hatte vor einer Woche in Auckland ihr erstes Turnier seit drei Jahren gewonnen, nach den Australian Open 2017 - allerdings nicht gegen die ganz große Konkurrenz. Dass mit Williams in Melbourne zu rechnen ist: Das hat sie nun jedoch eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Auch Caroline Wozniacki bleibt dem Tenniszirkus noch ein Weilchen erhalten. Die Dänin, die in Melbourne 2018 siegte und in diesem Jahr hier ihr letztes Turnier spielen wird, gewann ihr Erstrundenspiel gegen die US-Amerikanerin Kristie Ahn sicher mit 6:1 und 6:3. In Runde 2 könnte es jedoch kritischer werden für die ehemalige Weltranglisten-Erste: Hier könnte mit Dayana Yastremska einer der Spielerinnen der Stunde auf sie warten - die junge Ukrainerin stand zuletzt in Adelaide im Finale, wo sie erst Ashleigh Barty unterlag. Yastremska wird zudem von Wozniackis Ex-Coach Sascha Bajin gecoacht. Sie muss jedoch zunächst ihr Auftaktspiel gegen die Qualifikantin Kaja Juvan gewinnen.

Zuvor hatte bereits Julia Görges ihr Erstrundenspiel sicher gewonnen. Auch Petra Martic (die nun gegen Görges spielt) und Sofia Kenin sind weiter.

Als erste gesetzte Spielerin verabschiedet hat sich Barbora Strycova. Die an 32 gesetzte Tschechin unterlag Sorana Cirstea in zwei Sätzen.

