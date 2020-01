Australian Open: Ashleigh Barty muss sich gewaltig strecken

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty steht im Viertelfinale der Australian Open - sie musste gegen Alison Riske aber hart arbeiten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2020, 11:10 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Ein Doppelfehler entschied das Match zugunsten der Lokalmatadorin - 6:3, 1:6 und 6:4 hieß es am Ende für Barty, die damit zum zweiten Mal nach 2019 im Viertelfinale ihres Heim-Slams steht.

Barty begann das Match in voller Kontrolle und führte schnell mit 3:0. Riske schaffte aber das Rebreak, Barty aber nahm ihr im Gegenzug erneut den Aufschlag ab und machte den Satzgewinn klar. In Satz zwei das umgekehrte Bild: Hier lag die US-Amerikanerin schnell mit 3:0 vorne, ein zweites Break zum 5:1 war schließlich die Vorentscheidung zum Satzausgleich. Entscheidend hierbei: Bartys 12 Fehler ohne Not, bei nur 3 Winnern; Riske spielte zu diesem Zeitpunkt deutlich stabiler.

In Satz drei schließlich holte Barty die schnelle 4:1-Führung, machte hierbei in drei Spielen 12 von 14 Punkten. Aber Riske kam noch mal ran - auch weil Bartys Vorhand sich wieder verabschiedete - und glich zum 4:4 aus, bevor am Ende der Aufschlag versagte.

Barty schon wieder gegen Kvitova

Für Barty war es der erste Sieg im dritten Match gegen Riske, die zuletzt beim Wimbledon-Turnier 2019 die Titelträume von Barty im Achtelfinale begraben hatte. "Aller guten Dinge sind für mich offenbar drei", sagte Barty im Anschluss. "Es war ein unglaublich hartes Match." Auch, weil der Wind in der Rod Laver Arena beide Spielerinnen immer wieder vor eine schwierige Aufgabe stellte.

Barty trifft im Viertelfinale nun auf Petra Kvitova - wie bereits im Vorjahr ebenfalls in der Runde der letzten Acht. Damals siegte die Tschechin klar mit 6:1 und 6:4 und zog schließlich sogar ins Finale ein (in dem sie Naomi Osaka unterag). In der Gesamtbilanz liegt Kvitova mit 4:3 vorne, zuletzt aber siegte Barty bei den WTA Finals in Shenzhen.

Außerdem im Viertelfinale stehen Sofia Kenin und Ons Jabeur.

Angelique Kerber greift morgen wieder ein, sie spielt dann ihr Achtelfinale gegen Anastasia Pavlyuchenkova.