Australian Open, ATP Cup & Co. - Der offizielle ATP-Kalender für Anfang 2021 steht fest

In der Nacht auf Donnerstag gab die ATP den offiziellen Spielplan für die ersten sieben Wochen der kommenden Saison bekannt. Somit ist nun auch fix, dass die Australian Open vom 8. bis 21. Februar stattfinden werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.12.2020, 02:54 Uhr

© Getty Images Die Australian Open werden vom 8. bis 21. Februar über die Bühne gehen

Wochenlang wurde gerätselt, wie der Turnierkalender für Tennisprofis zu Beginn des Jahres 2021 aussehen könnte, zumindest auf Seiten der Herren wurde dieses Geheimnis nun gelüftet. Die ATP veröffentlichte in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) den Spielplan für die ersten sieben Wochen der kommenden Spielzeit.

Der Startschuss in der kommenden Saison wird in Delray Beach und in Antalya fallen. Sowohl in den USA als auch in der Türkei werden vom 5. bis 13. Januar zwei ATP-250-Turniere auf Hartplatz über die Bühne gehen. Zudem findet vom 10. bis 13. Januar in Doha die Qualifikation für die Australian Open statt.

Danach wird beinahe der gesamte Tennistross nach Melbourne fliegen, um sich dort im Zeitraum vom 15. bis 31. Januar in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben. Während dieser Zeit werden keine Turniere stattfinden, Trainingseinheiten dürfen unter strengen Regeln aber absolviert werden - schließlich wartet danach mit den Australian Open das erste große Highlight des Jahres auf die Spieler.

Entscheidung über Indian Wells und Miami noch ausständig

Vor dem Grand-Slam-Turnier werden vom 31. Januar bis 6. Februar noch zwei ATP-250-Events in Melbourne abgehalten. Parallel dazu findet - ebenfalls in Melbourne - der ATP Cup statt. Vom 1. bis 5. Februar werden sich zwölf Teams den Titel untereinander ausmachen. Auf welchen Anlagen die Turniere ausgetragen werden, gab die ATP nicht bekannt.

Fest steht hingegen bereits, dass die Australian Open wie gewohnt im Melbourne Park über die Bühne gehen werden. Vom 8. bis 21. Februar werden dort die besten Spieler der Welt um den Turniersieg kämpfen - und das darüber hinaus vor einer noch unbestimmten Anzahl an Zuschauern.

Nach der Bekanntgabe der ATP ist zudem klar, dass die Turniere in Auckland, New York, Pune und Rio de Janeiro dem neuen Kalender (zunächst) zum Opfer fallen. Möglich ist aber, dass diese Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wie es von Kalenderwoche acht bis 13 - und somit auch mit den beiden ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami - weitergeht, wird die Herrenorganisation separat bekanntgeben. Ab der europäischen Sandplatzsaison sollen die Turniere dann wieder wie geplant stattfinden.

Die Turniere im Überblick:

5. bis 13. Januar: Delray Beach - ATP 250/Hartplatz

5. bis 13. Januar: Antalya - ATP 250/Hartplatz

10. bis 13. Januar: Doha - Australian Open Qualifikation/Hartplatz

31. Januar bis 6. Februar: Melbourne 1 - ATP 250/Hartplatz

31. Januar bis 6. Februar: Melbourne 2 - ATP 250/Hartplatz

1. bis 5. Februar: ATP Cup (Melbourne) - Hartplatz

8. bis 21. Februar: Australian Open - Grand Slam/Hartplatz