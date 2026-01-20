Australian Open: Bencic siegt glatt gegen Boluter, auch Rybakina souverän

Nach furiosem Start konnte Belinda Bencic ihre Auftaktpartie bei den Australian Open 2026 gegen eine immer stärker aufkommende Katie Boulter noch in zwei Sätzen für sich entscheiden. Ohne Satzverlust gegen Kaja Juvan schaffte auch Elena Rybakina den Einzug in die 2. Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 11:18 Uhr

© Getty Images Nach furiosem Start konnte Belinda Bencic ihre Auftaktpartie gegen Katie Boulter in zwei Sätzen nach Hause spielen.

Auch wenn die Schweizerin Belinda Bencic gegenüber ihrer Auftakt-Gegnerin Katie Boulter in der Weltrangliste aktuell eine deutlich höhere Position vorzuweisen hat, war für die Olympiasiegerin von Tokio Vorsicht geboten, schließlich gehörte die Britin bereits zu den besten 25 Spielerinnen der Welt.

Doch die 28-jährige Bencic legte los wie die berühmte Feuerwehr, dominierte mit ihrem variablen Spiel komplett und ließ ihre ein Jahr ältere Gegnerin im ersten Durchgang nicht einmal anschreiben.

Im weiteren Verlauf fand die Partnerin von Alex de Minaur besser ins Spiel und konnte das Geschehen im zweiten Akt offenhalten. Auch den Aufschlagverlust zum 3:4 konnte die aktuelle Nr. 113 der Welt noch einmal kontern. Dennoch konnte Bencic in der Endphase noch einmal die Zügel anziehen und das Match nach dem vorentscheidenden Break zum 6:5 sicher ausservieren. Mit ihrem zweiten Matchball besiegelte die Weltranglisten-10. den 6:0, 7:5-Erfolg nach 87 Minuten.

In der zweiten Runde trifft die an Position 10 geführte Bencic entweder auf die für Australien startende Daria Kasatkina oder auf die Tschechin Nikola Bartunkova.

Rybakina gegen Juvan konsequent

Die amtierende WTA-Weltmeisterin Elena Rybakina sah sich in ihrer Auftakt-Begegnung der Slowenin Kaja Juvan gegenüber. Von Beginn weg generierte die Kasachin viel Power in ihren Schlägen, dennoch hielt ihre Gegnerin bei eigenem Aufschlag lange dagegen. Beim Stand von 5:4 für die Weltranglisten-5. wackelte die 25-jährige Juvan erstmals beim Aufschlag und musste ihr Service zum Verlust des ersten Durchgangs ohne Punktgewinn abgeben.

Auch im zweiten Akt blieb Rybakina weiterhin konsequent und schnappte sich mit ihrer ersten Gelegenheit das frühe Break. Als die ehemalige Wimbledonsiegerin zum Matchgewinn servierte, musste sie eine Break-Möglichkeit ihrer Gegnerin abwehren, fixierte aber mit ihrem ersten Matchball den souveränen 6:4, 6:3-Erfolg nach 73 Minuten.

In der zweiten Runde bekommt es die Nr. 3 des Turniers mit der für Frankreich startenden Varvara Gracheva zu tun, sie sich in drei Sätzen gegen die Schweizerin Viktorija Golubic behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026