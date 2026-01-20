Australian Open: Belinda Bencic gegen Katie Boulter im TV, Livestream und Liveticker

Belinda Bencic trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Katie Boulter. Das Match gibt es ab ca. 9 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 09:16 Uhr

Nach ihrer Finalteilnahme mit dem Schweizer Team beim United Cup begeht Belinda Bencic bei den Australian Open ihren Saisonstart als Einzelspielerin. Dabei bekommt es die 28-Jährige zum Auftakt mit der Britin Katie Boulter zu tun.

Auch wenn die Weltrangliste der Olympiasiegerin von Tokio die Rolle der klaren Favoritin zuweist, dürfte Bencic ihre Gegnerin keinesfalls unterschätzen, schließlich stand die aktuelle Nr. 113 im WTA-Ranking bereits 90 Positionen höher.

Bencic vs. Boulter – hier gibt es einen Livestream

