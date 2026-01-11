United Cup: 1:0! Bencic legt für die Schweiz vor

Belinda Bencic hat mit einem 3:6, 6:0 und 6:3 gegen Iga Swiatek auf 1:0 für die Schweiz m Endspiel des United Cups 2026 gestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 10:19 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic hat für die Schweiz vorgelegt

Die Hochform von Belinda Bencic hält an! Die Schweizerin besiegte im ersten Match des United-Cup-Endspiels gegen Polen Iga Swiatek mit 3:6, 6:0 und 6:3. Nun könnte Stan Wawrinka im Treffen mit Hubert Hurkacz den Sieg der Eidgenossen bereits sicherstellen.

Wawrinka ist ja als Playing Captain für die Schweiz am Start - und zu Beginn der Frauen-Partie coachte der dreimalige Grand-Slam-Champion seine Landsfrau auch extrem intensiv. Lustigerweise auf Englisch. Und auch wenn Bencic den ersten Satz verlor, so war sie doch nah an der favorisierten Swiatek dran. Im dritten Durchgang war Wawrinka dann schon wieder in der Box seines Teams.

Die Polin nahm nach dem verlorenen zweiten Satz ein Medical Timeout - schaffte im dritten Satz aber keine Wende mehr. Es war die nächste enntäuschende Niederlage für Swiatek. Gestern hatte sie im Halbfinale gegen Coco Gauff glatt mit 4:6 und 2:6 verloren.