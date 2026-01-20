Australian Open live: Eva Lys vs. Sorana Cirstea im TV, Livestream und Liveticker

Eva Lys trifft in der ersten Runde der Australian Open 2026 auf Sorana Cirstea. Das Match gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 20:07 Uhr

© Getty Images Eva Lys trifft heute auf Sorana Cirstea

Es werden die letzten Australian Open für Sorana Cirstea werden. Wie weit die Rumänin aber kommen wird, das hängt schon heute von Eva Lys ab.

Die Hamburgerin war im vergangenen Jahr als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht, diesmal gab es über die direkte Qualifikation längts keine Zweifel.

Lys vs. Cirstea - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Eva Lys und Sorana Cirstea gibt es ab ca. 5 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tabelau in Melbourne