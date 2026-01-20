Kein weiteres Melbourne-Märchen: Lys verliert in Runde eins

Keine Konstanz, kein Melbourne-Märchen 2.0: Für Hoffnungsträgerin Eva Lys sind die Australian Open kurz nach dem Start schon wieder beendet. Die 24-Jährige verlor ihr Auftaktmatch gegen die erfahrene Sorana Cirstea (35) mit 6:3, 4:6, 3:6.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 11:58 Uhr

© Getty Images Trotz großem Kampf musste sich Eva Lys bei den Australian Open 2026 der Rumänin Sorana Cirstea in drei Sätzen geschlagen geben.

Nach 2:10 Stunden verwandelte Cirstea ihren ersten Matchball. Am Ort ihres großen Durchbruchs im vergangenen Jahr, als die Hamburgerin bis ins Achtelfinale gestürmt war, verpasste Lys damit auch ein mögliches Highlightmatch gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan).

"Sie hat definitiv auf einem ziemlich konstanten Niveau gespielt, während ich zu viele Höhen und Tiefen hatte", ärgerte sich Lys, die im Anschluss auch leichte Probleme mit dem Knie thematisierte: "Ende des dritten Satzes hätte es in beide Richtungen gehen können. Ich habe das Gefühl, es waren nur ein oder zwei Punkte, die das Spiel entschieden haben."

Noch vor der Partie gegen die Weltranglisten-41. hatte Lys über ihr "gutes Gefühl" im Duell mit Cirstea gesprochen. Und zu Beginn übertrug sie dieses Selbstvertrauen auch auf den Platz. Ein schnelles Break gab Sicherheit und Selbstvertrauen.

Vor den Augen von Bundestrainer Torben Beltz zeigte Lys zunächst einen hochkonzentrierten Auftritt, bewegte sich gut und zwang ihre Kontrahentin immer wieder zu Fehlern. Von diesen profitierte sie auch, als die Partie nach einem Re-Break zu kippen drohte. Lys blieb ruhig und holte sich den Satz.

Im zweiten Durchgang lief es dann nicht mehr rund. Zu null verlor Lys das entscheidende Aufschlagspiel und den Satz. Anschließend spielte Cirstea ihre Erfahrung aus.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026