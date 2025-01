Australian Open: Coco Gauff trotz leichter Probleme in Runde drei

Mitfavoritin Coco Gauff hat den Traum von ihrem ersten Australian-Open-Titel am Mittwoch am Leben erhalten und ohne Satzverlust die dritte Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 10:54 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht in Runde drei

Mitfavoritin Coco Gauff ist bei den Australian Open trotz leichter Probleme in die dritte Runde eingezogen. Die Weltranglistendritte siegte am Mittwoch in der Rod Laver Arena gegen die Britin Jodie Burrage mit 6:3 und 7:5 und darf somit weiterhin von ihrem ersten Titel in Melbourne träumen.

Nach einem souveränen ersten Satz lag Gauff auch im zweiten Durchgang schon mit Break voran, Burrage kämpfte sich jedoch zurück und schlug beim Stand von 5:3 zum Satzausgleich auf. Anschließend sicherte sich Gauff aber vier Games in Folge und damit ihr Ticket in der Runde der letzten 32.

Nach ihrem bereits neunten Sieg in Folge trifft Gauff am Freitag auf Leylah Fernandez. Die US-Open-Finalistin von 2021 besiegte Cristina Bucsa nach hartem Kampf mit 3:6, 6:4 und 6:4. Eine Runde weiter ist auch die an Position 12 gesetzte Diana Shnaider, die Lokalmatadorin Ajla Tomljanovic mit 6:4 und 7:5 besiegte.

