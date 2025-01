Australian Open: Coco Gauff zieht souverän ins Achtelfinale ein

Durch einen überraschend klaren Zweisatzerfolg über Leylah Fernandez hat Coco Gauff bei den Australian Open ihr Achtelfinalticket gelöst.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 10:37 Uhr

© Getty Images Freude bei Coco Gauff

Mitfavoritin Coco Gauff hat bei den Australian Open 2025 auf souveräne Art und Weise das Achtelfinale erreicht. Die an Position drei gesetzte US-Amerikanerin schlug Leylah Fernandez am Freitag überraschend klar mit 6:4 und 6:2.

Für Gauff lebt damit der Traum von zweiten Grand-Slam-Titel. 2023 triumphierte sie bei den US Open, zwei Jahren zuvor hatte ihre Drittrundengegnerin Fernandez in New York das Finale erreicht.

Gauff trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Belinda Bencic. Die Schweizerin profitierte in ihrer Drittrundenbegegnung von einer verletzungsbedingten Aufgabe Naomi Osakas.

