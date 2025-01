Australian Open: Damentableau mit einigen echten Erstrunden-Krachern

Die Losfee hat es mit den Tennisfans gut gemeint. Bereits in der ersten Runde kommt es im Damenfeld der Australian Open zu mehreren namhaften Duellen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 18:37 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka gegen Caroline Garcia lautet nur eines von gleich mehreren namhaften Duellen

Vor allem das Duell zwischen der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und der US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, hat es in sich. Sabalenka wird heuer alles daran setzen, zum dritten Mal in Folge den Titel beim ersten Major des Jahres zu holen. Zuletzt ist dieses Kunststück Martina Hingis in den Jahren 1997 bis 1999 geglückt. Die ehemalige Weltranglistendritte Stephens soll dabei nicht zu einem frühen Stolperstein werden.

Auch die an Nummer 3 gesetzte Coco Gauff muss bereits in der ersten Runde gegen eine ehemalige Grand Slam-Siegerin antreten. Gegnerin der 20-Jährigen ist Landsfrau Sofia Kenin, die im Jahr 2020 in Melbourne triumphierte.

Zu einem Duell zwischen einer Grand Slam- und einer Olympia-Siegerin kommt es beim Aufeinandertreffen von Jelena Ostapenko und Belinda Bencic. Die Schweizerin feierte im vergangenen Oktober ihr Comeback nach Babypause und will in Australien zeigen, dass mit ihr auch auf Grand Slam-Ebene wieder zu rechnen ist.

Gleiches gilt für die ehemalige Weltranglisten-Erste und vierfache Majorsiegerin Naomi Osaka, die zuletzt im Finale von Auckland am Weg zu ihrem ersten Titel als Mutter verletzungsbedingt aufgeben musste. Erstrundengegnerin der Japanerin ist die frühere Nummer 4 der Welt, Caroline Garcia.

Damentaubleau bei den Australian Open