WTA Auckland: Osaka gibt verletzt auf - Tauson beendet lange Titel-Durststrecke

Clara Tauson hat beim WTA-250-Turnier in Auckland ihren ersten Titel seit 2021 geholt. Im Finale profitierte die Dänin von einer Aufgabe Naomi Osakas.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 06:27 Uhr

© Getty Images Pech für Naomi Osaka

Großes Pech für Naomi Osaka! Die ehemalige Weltranglistenerste musste im Finale des WTA-250-Turniers von Auckland gegen Clara Tauson verletzt aufgeben. Grund dafür war offenbar eine Bauchmuskelzerrung, die eine Fortsetzung des Matches für die Japanerin unmöglich machte.

Dabei hatte für Osaka, die in Auckland das erste Finale nach ihrer Babypause erreicht hatte, am Sonntag alles so gut begonnen. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin zeigte gegen Tauson zunächst eine starke Leistung und entschied den ersten Satz mit 6:4 für sich. Kurze Zeit später musste sie dann jedoch unter Tränen aufgeben.

Ob für Osaka sogar die Teilnahme an den Australian Open in Gefahr ist, ist derzeit noch unklar. Allenfalls steht die zweifache Melbourne-Siegerin vor einem Wettlauf gegen die Zeit, beginnt das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres doch bereits in einer Woche.

Unterdessen durfte Tauson über den dritten Titel in ihrer Karriere jubeln. Ihren bis dato letzten Turniersieg hatte die Dänin 2021 in Luxemburg geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland