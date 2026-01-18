Australian Open: Drama um Kostyuk, Svitolina souverän - Wechselbad für die Ukraine

Eine Ukrainerin ist bei den Australian Open 2026 sicher weiter, eine zweite musste sich in einem Thriller geschlagen geben. Und ein dritte ist ebenfalls ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 08:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marta Kostyuk ist in Melbourne schon ausgeschieden

Als ob die Partie gegen Elsa Jacquemont nicht schon spannend genug gewesen wäre, gab es gegen Ende noch einen zusätzlichen dramaturgischen Höhepunkt für Marta Kostyuk. Oder vielmehr: einen Tiefpunkt. Denn Kostyuk, die vor wenigen Tagen noch das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Brisbane erreicht hatte, verletzte sich beim Stand von 5:6 und 30:0 im dritten Satz am Sprunggelenk. Jacquemont gewann den Punkt, schaute leicht irritiert über das Netz. Kostyuk wiederum ließ den Physio holen.

Die Ukrainerin bekam einen massiven Tape-Verband angelegt, zu diesem Zeitpunkt waren schon deutlich mehr als drei Stunden Spielzeit verstrichen. Wenige Augenblicke nach Wiederaufnahme wehrte Kostyuk einen Matchball ab, rettete sich ins Tiebreak. Da aber unterliefen ihr zunächst zu viele Fehler - die ursächlich nichts mit dem lädierten Knöchel zu tun haben konnten.

Svitolina gewinnt in Auckland

Jacquemont führte schnell mit 5:1, bekam dann ihrerseits einen schweren Arm. Kostyuk schaffte tatsächlich den Ausgleich zum 7:7 - nur um dann die letzten drei Punkte des Matches zu verlieren. Endstand: 6:7 (4), 7:6 (4) und 7:6 (7) für Eisa Jacquemont.

Viel weniger Drama, dafür aber einen ukrainischen Sieg gab es für Elina Svitolina. Eben die hatte beim 6:4 und 6:1 gegen Cristina Bucsa überhaupt keine Probleme. Svtolina war ja wie Landsfrau Kostyuk stark in die Saison 2026 gestartet - und zwar mit dem Turniersieg in Auckland. In Melbourne konnte sie ihre gute Form zunächst einmal bestätigen.

Für eine weitere Ukrainerin kam in Runde eins ebenfalls das Aus: Denn Sayana Yastremska musste sich Elena Ruse mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



