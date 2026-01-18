Australian Open: Paolini und Sakkari eröffnen die Festspiele 2026 eindrucksvoll

Jasmine Paolini und Maria Sakkari sind mit glatten Siegen in die Australian Open 2026 gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 05:01 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hat in Runde eins nichts anbrennen lassen

Jasmine Paolini hat 2026 also die Ehre gehabt, als erste Spielerin ein Turniermatch in der Rod Laver Arena austragen zu dürfen. Und weil es sich zu zweit dann doch leichter spielt, hat Paolini diese Ehre mit Aliaksandra Sasnovich geteilt. Allerdings nicht lange: Denn die Italienerin, in Melbourne in diesem Jahr an Position sieben gesetzt, gewann nach 69 Minuten Spielzeit glatt mit 6:1 und 6:2.

Nicht viel länger hielt sich Maria Sakkari mit der Französin Leolia Jeanjean auf. Dakars benötigte für das 6:4 und 6:2 78 Minuten. Die Griechin ist nach einem durchwachsenen Jahr aktuell nicht in der Setzliste der großen Turniere vertreten. Die ehemalige Prominenz reichte aber dennoch aus, um im zweitgrößten Stadion, der Margaret Court Arena, angesetzt zu werden.

Eine kleine Überraschung gelang Elena Rose, die sich gegen Dayana Yastremska mit 6:4 und 7;5 durchsetzen konnte.

Später an diesem Sonntag wird auch die Favoritin Aryna Sabalenka im Einsatz sein. Sabalenka eröffnet die Night Session gegen die Französin T. R. Rajanoah.

