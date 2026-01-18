Australian Open: Aryna Sabalenka gegen Tessah Rakotomanga Rajaonah im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka trifft in der ersten Runde der Australian Open auf die Wildcard-Spielerin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Das Match gibt es ab 9:00 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+ sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 17:05 Uhr

Aryna Sabalenka geht als klare Favoritin in ihr Auftaktmatch in Melbourne. Die Weltranglistenerste ist zweifache Siegerin der Australian Open und damit eine der prägenden Spielerinnen des Turniers der vergangenen Jahre. Der Hartplatz in Melbourne kommt ihrem druckvollen Grundlinienspiel und dem starken Aufschlag besonders entgegen.

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah steht dank einer Wildcard erstmals im Hauptfeld der Australian Open. Die Französin verfügt bislang über keine Erfahrung im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers, steht aktuell auf WTA-Ranglisten-Platz 110 und trifft in Melbourne erstmals auf die weißrussische Nummer eins der Weltrangliste.

Sabalenka vs. Rakotomanga Rajaonah – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah bei den Australian Open gibt es ab 9:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.