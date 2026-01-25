Australian Open: Drei Italiener beim Grand Slam im Achtelfinale - Das ist neu!

Zum ersten Mal stehe drei italienische Spieler im Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Das ist nur ein weiterer Höhepunkte in einer sehr erfolgreichen Zeit des italienischen Tennissports.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 12:05 Uhr

© Getty Images Italienische Teams haben im Tennis aktuell immer etwas zu feiern.

Das italienische Tennis hat nicht nur durch Jannik Sinner in den letzten Jahren viele Anlässe für ausführliche Feierlichkeiten. Davis Cup und Billie Jean King Cup waren zuletzt ebenfalls fest in italienischer Hand. Hinzu kommen Erfolge von Jasmine Paolini. Bei diesen Australian Open gibt es nun einen weiteren Meilenstein für Anhänger des Mittelmeerstaates zu bejubeln.

Denn erstmals stehen mit Jannik Sinner, Lorenzo Musetti und Luciano Darderi bei einem Grand Slam drei männliche Teilnehmer aus Italien im Achtelfinale des Einzel-Wettbewerbs bei einem der vier Majors.

Sinner und Darderi im direkten Duell

Unabhängig davon dürfte Jannik Sinner auch nach seinem kräftezehrenden Duell gegen Eliot Spizzerri als einziger Titelkandidat aus Italien gelten. Für Lucianó Darderi ist die Achtelfinalteilnahme in Melbourne das bisherige beste Abschneiden bei einem Grand Slam.

Der 23-Jährige darf am Montag seinen Landsmann Jannik Sinner herausfordern. Drei Viertelfinalisten aus Italien sind also ausgeschlossen. Auch für Lorenzo Musetti könnte es im Achtelfinale gegen Taylor Fritz schwer werden mit dem Einzug in die Runde der letzten acht Spieler.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne